Italien verzichtet auf 39 Milliarden Euro aus EU-Hilfspaket

Rom: Italien will in der Corona-Krise auf milliardenschwere Hilfen der EU verzichten. Wie die Regierung in Rom mitteilte, geht es um 39 Milliarden Euro, die dem Land eigentlich aus dem Rettungsfonds ESM zustehen würden. Auf diese Corona-Hilfen hatten sich die EU-Finanzminister in der Nacht zum Karfreitag verständigt. Aus Rom hieß es am Abend, man werde lediglich die vereinbarte Unterstützung beim Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen sowie Darlehen der Europäischen Investitionsbank. Die italienische Regierung hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sie den ESM ablehnt und stattdessen auf gemeinsame europäische Anleihen setzt, die sogenannten Eurobonds.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 02:00 Uhr