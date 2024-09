Italien verschickt wieder Strafzettel nach Deutschland

Flensburg: Die Schonfrist für Verkehrssünden im Italien-Urlaub ist vorbei. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes ist der monatelange Behördenstreit zwischen Deutschland und Italien beigelegt. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, wieder in vollem Umfang Halter- und Fahrzeug-Daten auszutauschen. Deutschland hatte das seit mehr als einem Jahr blockiert. Insgesamt geht es um Strafzettel in Millionenhöhe, allein in Meran liegen bei den Behörden aktuell etwa 4000 Strafzettel für ausländische Touristen auf Halde. In anderen großen italienischen Städten sieht es ähnlich aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 11:45 Uhr