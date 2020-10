Italien verschärft ein weiteres Mal die Corona-Maßnahmen

Beschäftigte im öffentlichen Dienst weiten Streiks in Bayern aus

München: Die Beschäftigen im öffentlichen Dienst weiten ihre Warnstreiks in Bayern aus. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen soll morgen unter anderem die Arbeit im öffentlichen Personennahverkehr, in Krippen, Kitas, Kliniken, bei der Müllabfuhr, in Stadtwerken und Rathäusern vorübergehend niedergelegt werden. Insgesamt sind in Bayern 250 Aktionen angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent mehr Geld für ein Jahr. Die Arbeitgeber boten bislang 3,5 Prozent aufgeteilt auf drei Jahre an. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am Donnerstag in Potsdam. Von Arbeitgeberseite hieß es, man hoffe auf einen Tarifabschluss noch in der kommenden Woche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 22:30 Uhr