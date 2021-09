Italien verschärft Corona-Regeln für Reisende

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln für Reisende. Wer in Langstreckenbussen, in Hochgeschwindigkeits- oder Intercity-Zügen unterwegs ist, braucht einen sogenannten grünen Pass. Das ist der Nachweis, dass er entweder geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Die Kontrolle übernimmt an den Bahnhöfen das Zugpersonal. Das Zertifikat ist auch bei Inlandsflügen und im Fährverkehr nötig, im öffentlichen Nahverkehr nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 06:00 Uhr