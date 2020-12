Italien verschärft Corona-Regeln für die Feiertage

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der italienische Ministerpräsident Conte hat wegen der Corona-Krise Beschränkungen für die Weihnachtstage bekanntgegeben. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar darf in Italien niemand außerhalb seiner Heimatregion reisen. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist es außerdem allen Menschen in Italien verboten, ihre Städte oder Wohnorte zu verlassen. In Italien starben allein gestern fast 1.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus - so viele wie noch nie binnen 24 Stunden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 02:00 Uhr