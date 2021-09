Italien verschärft 3G-Regel

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien hat sich als erstes Land in Europa auf die sogenannte 3-G-Regel am Arbeitsplatz festgelegt. Die Regierung in Rom hat am Abend mitgeteilt, dass ab Mitte Oktober alle Beschäftigten nachweisen müssen, dass sie entweder getestet, geimpft oder genesen sind. Wer kein Zertifikat hat, kann nicht mehr zur Arbeit kommen. Nach fünf Tagen wird er suspendiert und bezieht kein Gehalt mehr. Eine Kündigung ist allerdings nicht zulässig. Die Regelung betrifft sowohl den öffentlichen Dienst als auch die Privatwirtschaft. Damit will Regierungschef Draghi Impfskeptiker unter Druck setzen. In Italien sind derzeit rund 68 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 07:00 Uhr