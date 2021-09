Italien verpflichtet Beschäftigte zu Impf- oder Testnachweis

Rom: In Italien müssen künftig alle Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bereich Corona-Impfungen oder negative Tests vorweisen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Die Regierung von Ministerpräsident Draghi hat am Abend ein entsprechendes Dekret beschlossen, mit dem der so genannte Grüne Pass auch auf die Arbeitswelt ausgeweitet wird. Die Regelung gilt ab Mitte Oktober und zunächst bis Ende Dezember. Wer keinen Nachweis erbringen kann, darf dann nicht mehr zur Arbeit in Büros, Behörden, Geschäften oder der Gastronomie gehen. Impf- und Testverweigerer werden nach fünf Tagen suspendiert und bekommen kein Gehalt mehr. In einigen Bereichen ist der Grüne Pass bereits Pflicht. Corona-Tests sind in Italien nicht kostenlos. Die Regierung hat die Preise mit dem neuen Dekret jedoch gedeckelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 23:00 Uhr