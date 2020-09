Italien verlängert Zuschauerverbot für Sportveranstaltungen

Nachrichtenarchiv - 08.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien bleiben Zuschauer bis mindestens Anfang Oktober von großen Sportveranstaltungen ausgeschlossen. Ministerpräsident Conte hat die entsprechende Corona-Verordnung gestern Abend verlängert. Die alte Regelung war am Wochenende ausgelaufen. Conte erklärte, im Stadion sei ein Menschenandrang unvermeidlich - vor allem an den Ein- und Ausgängen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 06:00 Uhr