Italien verlängert Ausgangsbeschränkungen - Türkei verhängt Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die italienische Regierung hat die strikten Ausgangsbeschränkungen im Land bis zum 3. Mai verlängert. Ministerpräsident Conte sprach am Abend von einer schwierigen aber notwendigen Entscheidung. Ansonsten riskiere das Land seine ersten Erfolge im Kampf gegen die Lungenkrankheit. Die Italiener dürfen seit Wochen ihr Haus nur zum Arbeiten und zum Einkaufen verlassen, große Teile der Wirtschaft sind stillgelegt - dennoch meldete der Zivilschutz gestern 570 neue Todesfälle. Insgesamt sind in Italien fast 19.000 an den Folgen einer Infektion gestorben - so viele wie in keinem anderen Land. - In der Türkei gilt für dieses Wochenende eine Ausgangssperre in 31 großen Städten, darunter auch Istanbul und Ankara. Das Innenministerium verkündete die Maßnahme am Abend - seit Mitternacht ist sie in Kraft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 08:00 Uhr