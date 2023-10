Italien verklagt Österreich wegen Streit um Brenner-Route

Rom: Im Dauerstreit über die chronisch überlastete Brenner-Route zieht Italien jetzt gegen das Nachbarland Österreich vor den Europäischen Gerichtshof. Laut Verkehrsminister Salvini ist es das erste Mal, dass Italien einen EU-Partner verklagt. Die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will sich insbesondere gegen die umstrittene Blockabfertigung von Lastwagen in Tirol wehren. Auch in Bayern gibt es gegen diese Regelung und die damit verbundenen langen Staus immer wieder Proteste. Österreich spricht angesichts von jährlich 2,5 Millionen Lastwagen von Notmaßnahmen und drängt auf Verhandlungen über ein "Slot-System" mit buchbaren Lkw-Fahrten auf der Brennerstrecke.

