Italien verhängt Corona-Ausgangssperren und Reisebeschränkungen

US-Demokrat Biden sieht sich klar auf Weg zum Wahlsieg

Washington: Im Ringen um das US-Präsidentenamt hat sich am Tag nach der Wahl der demokratische Herausforderer Biden siegessicher gezeigt. Vor der Presse sagte er zwar nicht, dass er den Urnengang gewonnen hat. Aber er erklärte, es sei klar, dass er ausreichend Bundesstaaten gewinne, um die Wahl für sich zu entscheiden. Kurz darauf riefen US-Medien Biden auch als Sieger in Michigan aus. Wäre dem so, fehlen Biden nur noch wenige Wahlmänner-Stimmen zur Mehrheit. In seiner Rede pochte der 77-Jährige darauf, dass jede Stimme ausgezählt wird. Biden spielte damit auf Klagen an, die das Lager des republikanischen Amtsinhabers Trump eingereicht hatte. Sie haben zum Ziel, die Stimmauszählung in den umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania und Michigan auszusetzen. Erst müssten Trumps Wahlbeobachter besseren Zugang zu dazu bekommen, hieß es.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 23:45 Uhr