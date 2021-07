Italien und Spanien stehen im EM-Halbfinale

Kanadisches Verteidigungsministerium sendet Soldaten in die Waldbrandgebiete

Ottawa: Wegen der Waldbrände in British Columbia hat das kanadische Verteidigungsministerium begonnen, Soldaten in die betroffenen Gebiete zu schicken. Sie sollen bei Bedarf logistische Hilfe leisten. Nach offiziellen Angaben wüten in der kanadischen Provinz derzeit 152 Waldbrände, knapp 90 davon sind in den vergangenen zwei Tagen ausgebrochen. Der Westen Kanadas leidet seit Tagen unter extremer Hitze und Trockenheit, am Donnerstag wurden in dem Ort Lytton 49,6 Grad Celsius gemessen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.07.2021 06:15 Uhr