Italien und Österreich verschärfen Corona-Regeln

Rom: Nach Österreich verschärft auch Italien die Corona-Beschränkungen. Ministerpräsident Conte teilte am späten Abend in Rom mit, dass vom 24. Dezember bis 6. Januar für das Land verschärfte Regeln gelten. Demnach dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur unter bestimmten Bedingungen verlassen. Die meisten Läden, Bars und Restaurants bleiben geschlossen. In Italien gab es zuletzt fast 18.000 Neuinfektionen. Am frühen Abend hatte Österreichs Kanzler Kurz den dritten Lockdown verkündet. Demnach wird es vom 26. Dezember bis zum 18. Januar ganztägige Ausgangsbeschränkungen geben. Zudem bleiben Schulen sowie große Teile des Handels geschlossen.

