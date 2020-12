Italien und Österreich stehen vor neuem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Kurz vor Weihnachten verschärfen immer mehr europäische Länder die Corona-Beschränkungen. Italien gab am späten Abend bekannt, dass von 24. Dezember bis 6. Januar wieder ein Lockdown im ganzen Land gilt. Geschäfte und Restaurant müssen schließen, Reisen sind verboten und jeder Haushalt soll nur einmal pro Tag die Wohnung verlassen. In Österreich beginnt der inzwischen dritte Lockdown am 26. Dezember mit ganztägigen Ausgangsbeschränkungen. Lockerungen soll es frühestens nach drei Wochen für Bürger geben, die an Massentests teilnehmen. Angesichts einer drohenden Überlastung der Krankenhäuser legt auch die Schweiz bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nach. Ab kommendem Dienstag werden Gasthäuser sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen für einen Monat geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2020 06:00 Uhr