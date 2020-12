Italien und Österreich beschließen neue Lockdown-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen verhängen immer mehr europäische Länder wieder drastische Maßnahmen. In Italien tritt am 21. Dezember ein weiterer harter Lockdown in Kraft. Wie die Regierung am späten Abend bekannt gab, sind bis 6. Januar Geschäfte und Restaurants geschlossen und Reisen zwischen den Regionen verboten. Zuvor hatte Österreich den inzwischen dritten Lockdown beschlossen. Vom 26. Dezember an gelten wieder ganztägige Ausgangsbeschränkungen, Geschäfte, Museen und Schulen, die erst am 7. Dezember wieder geöffnet hatten, müssen erneut schließen. Von heute an gilt in Österreich eine zehntägige Quarantänepflicht für Reisende aus Risikogebieten, auch aus Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 04:00 Uhr