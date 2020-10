Italien und Niederlande melden Rekord bei Neuinfektionen

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt und im Westen und Norden Bayerns zunehmend regnerisch. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag vielerorts bewölkt mit Regenfällen. Am Samstag Sonne und Wolken. Am Sonntag nach Frühnebel viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte 14 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 20:00 Uhr