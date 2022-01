Italien und Malta gelten ab heute als Hochrisikogebiete

Queen erhebt Craig und Blair in den Ritterstand

London: Die Queen hat zum Jahreswechsel den früheren britischen Premier Tony Blair und den Bond-Darsteller Daniel Craig in den Ritterstand erhoben. Im Rahmen der traditionellen Neujahrsehrung wurde der Labour-Politiker Blair zum Mitglied des Hosenbandordens ernannt. Das ist die höchste Auszeichnung im Vereinigten Königreich. Blair war von 1997 bis 2007 britischer Regierungschef. Der britische Schauspieler Craig darf sich ab jetzt Companion of the Order of St. Michael and St. George nennen, das ist dieselbe Ehre, die auch der Figur des James Bond in den Büchern von Ian Fleming zuteil wurde. Craig ist der sechste offizielle Bond-Schauspieler, er hat die Rolle in fünf Filmen übernommen. Für einen sechsten will er nicht mehr zur Verfügung stehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.01.2022 06:45 Uhr