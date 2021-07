Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Bei der Fußball-EM steht am Abend das Finale an. Um 21 Uhr treffen Italien und England im Wembley-Stadion in London aufeinander - vor gut 60.000 Zuschauern. Für die Engländer wäre es der erste große Titel seit dem WM-Triumph über Deutschland vor 55 Jahren. Die Italiener haben die Chance auf den zweiten EM-Erfolg seit 1968.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 03:00 Uhr