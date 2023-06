Italien trauert um verstorbenen Ministerpräsidenten Berlusconi

Kurzmeldung ein/ausklappen Bauministerin Geywitz will Wärmeplanung mit Kommunen vorantreiben

Berlin: Nach der Einigung beim Heizungsgesetz will Bundesbauministerin Geywitz die Wärmeplanungen gemeinsam mit den Kommunen vorantreiben. Die SPD-Politikerin sagte den rbb, ein entsprechendes Gesetz sei schon vorbereitet. Im Kern gehe es darum, dass die Bürgermeister über den Verbrauch in ihren Kommunen und über mögliche Wärmequellen berichteten. Auch Geothermie sei im Kommen; in welchem Umfang, müsse jetzt festgestellt werden. Der Deutsche Mieterbund kritisiert den Kompromiss. Er befürchtet, dass die Wohnungsmieten durch den Einbau moderner Heizanlagen zusätzlich steigen. Das geplante Heizungsgesetz soll in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag eingebracht und noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Es sieht vor, dass neu eingebaute Heizungen vorerst nur in Neubauten zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bis 2028 müssen Städte oder Gemeinden ihre Wärmeplanung fertig gestellt haben, damit Bauherren sicher wissen, ob ein Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz möglich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 10:00 Uhr