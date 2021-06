Italien steht im EM-Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Italien mit 3:0 gegen die Schweiz gewonnen. Die Mannschaft ist mit diesem zweiten Vorrundensieg vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Zuvor hatte Wales die Türkei mit 2:0 besiegt. Außerdem gewann Russland in St. Petersburg mit 1:0 gegen Finnland. Heute spielen am Nachmittag die Ukraine gegen Nordmazedonien, anschließend Dänemark gegen Belgien und am späten Abend die Niederlande gegen Österreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 07:00 Uhr