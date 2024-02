Italien setzt erneut Rettungsschiff "Ocean Viking" fest

Brindisi: Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat Italien erneut eines ihrer Rettungsschiffe festgesetzt. Demnach muss die "Ocean Viking" 20 Tage im Hafen von Brindisi bleiben, in den sie gestern einlief. Zudem wurde eine Strafe von mehr als 3.000 Euro verhängt. An Bord befinden sich 261 gerettete Flüchtlinge. Seit November hatten italienische Behörden das Schiff bereits zweimal festgesetzt. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will Einwanderung nach Italien verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 20:15 Uhr