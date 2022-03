Italien scheitert in der WM-Qualifikation

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palermo: Italien fährt nicht zur Fußball-WM nach Katar. Der Europameister verlor sein Playoff-Halbfinale gegen Außenseiter Nordmazedonien mit 0:1. Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit. Ausgeschieden ist auch Österreich nach einem 1:2 in Wales. Im Finale steht dagegen Portugal nach einem 3:1 gegen die Türkei. Die Partie Schweden gegen Tschechien ging in die Verlängerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 23:00 Uhr