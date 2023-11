Italien qualifiziert sich für Fußball-EM im nächsten Jahr

Zum Sport: Titelverteidiger Italien hat sich für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland qualifiziert. In Leverkusen reichte dafür ein torloses Unentschieden gegen die Ukraine, die jetzt den Umweg über die Playoffs im März nehmen muss. Ebenfalls qualifiziert haben sich Tschechien und Slowenien. Die deutsche Elf hat heute Abend ihr letztes Freundschaftsspiel in diesem Jahr: In Wien ist um dreiviertel neun Anpfiff gegen Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 06:00 Uhr