Italien plant stufenweises Ende der Corona-Sperren

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien will seine strengen Corona-Ausgangssperren bald lockern. Das hat Ministerpräsident Conte auf Facebook angekündigt. Demnach will die Regierung in Rom bis Ende der Woche einen Plan vorlegen, wie der stufenweise Ausstieg aus den Beschränkungen aussehen soll. Erste Regeln könnten demnach bereits am 4. Mai aufgehoben werden. Italien ist das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Seit 10. März gelten dort strikte Ausgangsverbote für die 60 Millionen Bürger. Seit zwei Wochen verlangsamt sich die Ansteckung im Land aber deutlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 11:00 Uhr