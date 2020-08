Italien ordnet nächtliche Maskenpflicht im Freien an

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien sind wegen steigender Corona-Zahlen alle Clubs des Landes geschlossen worden. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen bei jüngeren Menschen. Zuvor hatte es viele Berichte über Feiern ohne Abstand und Maske gegeben. Außerdem gilt ab sofort nachts eine Maskenpflicht. Die Regierung ordnete an, dass in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr früh auf Plätzen mit vielen Menschen und bei Ansammlungen vor Lokalen Mund und Nase bedeckt sein müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.08.2020 11:45 Uhr