Italien ordnet nächtliche Maskenpflicht im Freien an

Minister Spahn warnt vor größeren Feiern

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn rät dazu, Feiern bis auf weiteres nur im engen Familienkreis stattfinden zu lassen. Dem ZDF sagte er gestern Abend, die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen stehe auch in Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen. Gemeinsam mit den Ländern will er über eine maximale Größe beraten. Am Samstag hatte das Robert-Koch-Institut die höheren Fallzahlen als sehr beunruhigend bezeichnet und von einer zunehmenden Dynamik gesprochen. In Bayern gilt bereits eine Obergrenze für private Feiern. Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum - also zum Beispiel in Parks oder an Flüssen - höchstens zehn Menschen treffen. Für Privatgebäude und Gärten gilt eine Mindestabstandsregel von eineinhalb Metern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 06:00 Uhr