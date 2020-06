Italien öffnet wieder Grenzen für EU-Bürger

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien herrscht nach rund drei Monaten mit Corona-Beschränkungen wieder weitgehende Reisefreiheit. Das Land öffnete die Grenzen heute auch für Urlauber aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen wird von ihnen nicht mehr verlangt. Zunächst werden allerdings nur die Flughäfen in Rom, Mailand und Neapel für internationale Flüge geöffnet. Die Schweiz hat noch kein Datum für eine Öffnung der Grenze zu Italien genannt, in Österreich berät die Regierung über das weitere Vorgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 13:00 Uhr