Italien meldet wieder schwere Unwetter an der Adria

Bologna: Im Norden und der Mitte Italiens haben Unwetter wieder schwere Schäden angerichtet. Betroffen waren heute die Hauptstadt der Emilia Romagna, Bologna, sowie Gebiete an der Adriaküste. Heftige Gewitterstürme knickten Strommasten um, deckten Häuser ab und führten zu Unfällen. Aus Bologna werden schwere Hagelschauer gemeldet. Die Windböen erreichten Orkanstärke. Auch weiter südlich in den Marken gab es plötzlich einsetzende Unwetter. Bei Ancona wurden Badegäste von einer Sturmflut überrascht. In der Region hatte es schon Ende Mai Unwetter mit großflächigen Überflutungen gegeben. Gestern hatten Unwetter vor allem die Lombardei heimgesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 22:00 Uhr