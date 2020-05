Italien meldet wesentlich mehr Tote als in den Vorjahren

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben

Schwerin: Mecklenburg-Vorpommern will angesichts geringer Corona-Neuinfektionen schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich am Abend Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe verständigten. Wie Ministerpräsidentin Schwesig mitteilte, sollen dem Plan zufolge zunächst die Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern vom 9. Mai an unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische öffnen dürfen, ab 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 21:45 Uhr