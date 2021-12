Italien meldet über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag

Biden und Putin telefonieren wegen Ukraine-Konflikt

Washington: US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin wollen in Kürze miteinander telefonieren. Nach Angaben des Weißen Hauses will Biden dabei für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt werben, gleichzeitig aber auch betonen, dass man zu harten Strafmaßnahmen bereit sei. Der Kreml teilte mit, Putin sei zuversichtlich, was die Möglichkeiten eines wirkungsvollen Dialogs angehe. Putins Sprecher betonte, Moskau sei in der Stimmung für ein Gespräch. Es ist bereits das zweite Telefonat der beiden Präsidenten, ein Treffen mit Vertretern beider Seiten ist für den 10. Januar geplant. Hintergrund sind russische Truppenaufmärsche an der Grenze zur Ukraine. Diese nähren Befürchtungen, dass Moskau eine Invasion plant, was der Kreml jedoch zurückweist. Stattdessen wirft Putin der NATO und der Ukraine Provokationen vor und fordert unter anderem, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 21:15 Uhr