Italien meldet starken Anstieg von Corona-Toten

Rom: Italien meldet den größten Anstieg der Corona-Opfer seit elf Tagen. 474 Menschen starben nach Angaben des Zivilschuitzes innerhalb der letzten 24 Stunden. Damit ist die Zahl jetzt so hoch wie seit dem 21. April nicht mehr. Insgesamt starben in Italien rund 28.700 Menschen nach Infektionen mit dem Coronavirus. Das Land ist in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 07:00 Uhr