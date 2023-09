Italien meldet bei EU-Asylkompromiss Vorbehalte an

Rom: In der Debatte über eine Reform des Asylrechts hat Italien Vorbehalte gegen den gerade erst ausgehandelten Kompromiss angemeldet. Dabei geht es um die Finanzierung ziviler Seenotretter durch Deutschland, an der sich die Regierung in Rom schon lange stört. Italiens Außenminister Tajani sagte in einem Zeitungsinterview, seine Regierung sei besorgt über die Nachricht, dass sieben NGO-Schiffe, einige davon unter deutscher Flagge, gerade jetzt auf dem Weg nach Lampedusa seien. Die EU-Innenminister hatten sich gestern bei der Reform des Asylrechts auf einen Kompromiss geeinigt, nachdem Deutschland seinen Widerstand aufgegeben hatte. Ob und wann Italien der Vereinbarung zustimmen wird, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 13:45 Uhr