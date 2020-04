Italien lockert Corona-Beschränkungen ab dem 4.Mai

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen. Das kündigte am Abend Regierungschef Conte an. Bürgern ist es dann zum Beispiel erlaubt, wieder mehr Sport im Freien zu treiben. Zudem werden die Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region größer. Auch die Wirtschaft soll in mehreren Etappen starten. Die Regierung in Rom hatte die besonders strikten Ausgangsverbote für die Bürger am 10. März verhängt. Heute hat Italien den niedrigsten Anstieg der Corona-Toten seit sechs Wochen registriert. Binnen 24 Stunden erlagen 260 Menschen einer Infektion mit dem Coronavirus, wie die Behörden mitteilten. Insgesamt starben bislang knapp 27.000 Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 23:00 Uhr