Italien legt weiteres Corona-Hilfspaket auf

Maas plädiert für Aufhebung der Quarantänebestimmungen

Berlin: Außenminister Maas hat sich dafür ausgesprochen, dass die Quarantänebestimmungen in der EU teilweise aufgehoben werden. Der SPD-Politiker sagte am Abend im Ersten, noch müssten sich Menschen nach dem Überschreiten der Grenze in vielen EU-Ländern in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Zusammen mit Frankreich sei er der Auffassung, dass solche Regeln innerhalb der EU aufgehoben werden sollten, wenn die entsprechenden Länder eine positive Pandemieentwicklung aufweisen. In Deutschland könnte die Quarantäneregelung zumindest für Einreisende aus europäischen Nachbarländern in einigen Tagen aufgehoben werden, erklärte Maas. Bundesinnenminister Seehofer warnte ebenfalls im Ersten, die geplanten Lockerungen der Grenzkontrollen könnten wieder zurückgenommen werden, sollte die Zahl der Corona-Infektionen erneut stark ansteigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 06:00 Uhr