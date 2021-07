Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Italien ist Fußballeuropameister. Die Mannschaft von Trainer Mancini setzte sich vor wenigen Minuten im Elfmeterschießen gegen England mit 3:2 durch. Dabei hielt der italienische Schlussmann Donnarumma zwei Elfmeter, einen verschossen die Engländer. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. England war bereits in der 2. Minute in Führung gegangen - die Italiener konnten in der 67. Minute ausgleichen. In der Verlängerung fiel kein weiteres Tor. Für die Italiener ist es der zweite Europameistertitel, den ersten gewannen sie 1968.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 00:00 Uhr