Italien ist für Fußball-EM in Deutschland qualifiziert

Leverkusen: Die italienische Fußballnationalmannschaft hat sich für die EM in Deutschland im kommenden Jahr qualifiziert. Mit dem 0:0 gegen die Ukraine sicherte sich der Titelverteidiger Platz zwei in der Gruppe C hinter England. Die EM-Teilnahme perfekt gemacht haben am Abend auch Tschechien und Slowenien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 23:00 Uhr