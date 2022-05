Italien hebt morgen Corona-Einreiseregeln auf

Bouffier tritt am Mittag zurück

Wiesbaden: Im hessischen Landtag erklärt Ministerpräsident Bouffier heute Mittag formal seinen Rücktritt. Anschließend wird sich sein designierter Nachfolger, der noch amtierende Landtagspräsident Rhein von der CDU, zur Wahl stellen. Da die Regierungskoalition von Christdemokraten und Grünen in Hessen eine parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat hat, wird die Wahl mit großer Spannung erwartet. Am Nachmittag steht die Vereidigung Rheins und seiner Minister an. Der mittlerweile 70-jährige Bouffier hatte seinen Rücktritt im Februar angekündigt. Gestern Abend wurde er bei einem großen Festakt mit mehr als 600 Gästen in Schloss Biebrich in Wiesbaden verabschiedet.

