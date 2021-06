Italien gewinnt Auftaktspiel der Fußball-EM gegen die Türkei

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien hat das Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Mancini setzte sich im Olympiastadion von Rom mit 3:0 gegen die Türkei durch. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst sorgte Demiral mit einem Eigentor für die Führung der Italiener, dann erhöhten Immobile und Insigne auf 3:0. Die Italiener sind damit seit 28 Spielen ungeschlagen. Die deutsche Nationalelf startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich in das EM-Turnier.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 23:15 Uhr