Italien gewinnt Auftaktspiel der Fußball-EM gegen die Türkei

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien hat das Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Mancini setzte sich mit 3:0 gegen die Türkei durch. Zum Auftakt der EM hatte es im Olympiastadion von Rom eine kleine Zeremonie gegeben. Für die kommenden vier Wochen sind 51 Begegnungen in elf Städten geplant. Die deutsche Nationalelf startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 23:15 Uhr