Italien führt im "Grünen Pass" für alle Beschäftigte ein

Rom: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie macht Italien den Gesundheitspass in der gesamten Arbeitswelt zur Pflicht. Vom 15. Oktober an sind alle Arbeitnehmer verpflichtet, am Arbeitsplatz mit dem in Italien "grüner Pass" genannten Dokument eine Corona-Impfung, eine negative Testung oder eine Genesung nachzuweisen. Andernfalls drohen Sanktionen, die allerdings nicht bis zur Entlassung reichen. Gesundheitsminister Speranza sagte, es gehe darum die Arbeitswelt insgesamt sicherer zu machen, gleichzeitig solle die Impfkampagne gestärkt werden. Derzeit sind knapp 65 Prozent der Italiener vollständig gegen Corona geimpft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 01:00 Uhr