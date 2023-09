Italien fordert EU-Blockade für Migranten-Überfahrten

Lampedusa: Italiens Ministerpräsidentin Meloni fordert angesichts der vielen Flüchtlinge auf der Insel Lampedusa mehr Hilfe von der EU. In einer Videobotschaft sagte Meloni, die Europäische Union müsse die Migranten von der Flucht über das Mittelmeer abhalten - notfalls mit Unterstützung der Marine. Zugleich rief sie EU-Ratspräsident Michel auf, das Thema Einwanderung auf die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels zu setzen. Allein auf Lampedusa kamen in den letzten zwei Tagen etwa 7.000 Migranten an. In dem überfüllten Flüchtlingslager herrschten zum Teil chaotische Zustände. Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt. Helfer des Roten Kreuzes haben einen Teil der Menschen nach Sizilien und auf das Festland gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 06:15 Uhr