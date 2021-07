Italien erreicht Finale der Fußball-Europameisterschaft

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die italienische Nationalmannschaft hat am Abend das Finale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen setzte sich die italienische Auswahl um Trainer Mancini 5 zu 3 gegen die Mannschaft aus Spanien durch. Im Finale am Sonntag treffen die Italiener ebenfalls im Wembley Stadion nun auf den Gewinner der morgigen Halbfinal-Begegnung zwischen England und Dänemark. Zum Endspiel der EM sind 60.000 Zuschauer zugelassen worden. Die Entscheidung der UEFA ist wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien umstritten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 02:00 Uhr