Italien erlaubt ab 3. Juni wieder Einreisen

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien will die Einreisesperre für Touristen aus der EU Anfang Juni aufheben. Das teilte Ministerpräsident Conte nach stundenlangen Beratungen seines Kabinetts mit. Ab dem 3. Juni soll demnach auch die zweiwöchige Quarantäne für Einreisende wegfallen. Damit will die Regierung den zum Stillstand gekommenen Tourismus in Italien wieder ankurbeln. Allerdings gilt derzeit noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Seit heute Nacht gibt es bereits Lockerungen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz. Aus geschäftlichen Gründen und für Familienbesuche sind Einreisen wieder möglich. Touristen dürfen aber erst ab dem 15. Juni wieder kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 12:00 Uhr