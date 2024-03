Italien erhöht nach Frankreich die Sicherheitsvorkehrung wegen Terrorismusgefahr

Rom: Als Reaktion auf den Anschlag bei Moskau erhöht Italien vor Ostern seine Sicherheitsvorkehrungen. Das Innenministerium teilte mit, die Überwachung durch die Polizei werde verstärkt. Besondere Aufmerksamkeit gelte sensiblen Zielen. Auch Frankreich hat jetzt wieder die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Präsident Macron erklärte, der IS-Ableger, der sich zu dem Anschlag in Moskau bekannt habe, sei auch in Frankreich in letzter Zeit sehr aktiv gewesen. Er bot Kreml-Chef Putin die Zusammenarbeit an. Es wäre zynisch, dafür die Ukraine verantwortlich zu machen, so Macron. In Deutschland wird die Gefährdungslage weiter als akut hoch eingestuft. Verstärkte Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen zu zeigen, ist laut Bundesinnenministerium bisher nicht geplant.

