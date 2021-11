Italien debattiert über Lockdown für Ungeimpfte und Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Angesichts steigender Corona-Zahlen wird auch in Italien über strengere Regeln für Ungeimpfte und Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten diskutiert. Vor allem Regionalpolitiker fordern von der Regierung in Rom Einschränkungen für Impfgegner, damit es zu keinen größeren Lockdowns im anstehenden Winter kommt. Der Präsident der Region Ligurien, Toti, verlangte ein Treffen der Regionen mit Ministerpräsident Draghi, um weitere Maßnahmen zu diskutieren. Nach seinen Worten muss verhindert werden, dass die vierte Welle der Pandemie das Land so trifft wie andere Staaten. In Italien entscheidet ein Farbsystem, welche Covid-Restriktionen gelten - aktuell stehen alle Regionen auf der niedrigsten Stufe weiß. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Italien liegt bei 90 - in Deutschland bei 337.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.11.2021 18:45 Uhr