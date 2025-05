Italien bindet München an Schnellzug-Netz an

Die Bahn bietet ab Ende 2026 Direktverbindungen von München nach Rom an: Dazu soll erstmals der italienische Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa in Deutschland eingesetzt werden. Er soll es von München aus in sechs Stunden nach Mailand und in achteinhalb Stunden nach Rom schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 16:15 Uhr