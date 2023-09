IT-Störung bei Volkswagen offenbar behoben

Wolfsburg: Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit gestern lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, so ein Sprecher des Autobauers. Die Ursache für die schwere IT-Panne ist weiter unklar. VW hatte am Abend erklärt, es sehe nicht nach einem Angriff von außen aus. Der IT-Dienstleister schloss einen Hackerangriff jedoch nicht aus. Betroffen war die Autoproduktion in den Werken Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück. Auch Komponentenwerke sowie die VW-Tocher Audi hatten Probleme.

