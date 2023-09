Wolfsburg: Die IT-Probleme bei Volkswagen sind behoben. Laut einem Sprecher des Autobauers arbeitet das Netzwerk wieder stabil. Die Produktion laufe wieder an. Warum es zu der schweren IT-Störung kam, ist noch nicht klar. VW zufolge gibt es weiterhin keine Anzeichen dafür, dass die Probleme durch äußere Einflüsse verursacht wurden. Der externe Netzwerkdienstleister des Konzerns schloss einen Hackerangriff jedoch nicht aus. Die Störung hatte gestern das zentrale Netzwerk bei VW lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stand still, darunter in Wolfsburg, Zwickau, Emden und Osnabrück. Auch die Komponentenwerke und die VW-Tochter Audi waren betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 08:00 Uhr