IT-Infrastruktur ist so gefährdet wie nie zuvor

Ukraine verspricht schnelle Reformen auf Weg in EU

Berlin: Die Ukraine will trotz des Krieges schnell Reformen einleiten, um die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt zu erfüllen. So solle noch bis Ende des Jahres ein Assoziierungs-Abkommen umgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Schmyhal auf einer Wiederaufbau-Konferenz in Berlin. Schmyhal zufolge werden Zoll und Arbeitsrecht angepasst, ebenso Industrie und Verwaltung. Zuvor hatten die Gastgeber - EU und Deutschland - eine Art Marshallplan für die Ukraine in Aussicht gestellt. Mit diesem Begriff erinnern sie an den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. EU-Kommissionchefin von der Leyen sagte, die Hilfe müsse eingebettet sein in den Weg der Ukraine in die EU. Laut Bundeskanzler Scholz geht es um die Gestaltung der Ukraine nicht nur in den nächsten Monaten, sondern in den kommenden Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 14:00 Uhr