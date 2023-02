IT-Ausfall bei Lufthansa führt zu massiven Störungen

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa kommt es zu erheblichen Störungen im Flugverkehr. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind IT-Probleme die Ursache: Dadurch kam es bundesweit zu Verspätungen und Ausfällen, vor allem das Drehkreuz in Frankfurt ist betroffen. Auslöser waren demnach Bauarbeiten in der Region Frankfurt. Dabei sollen Glasfaserkabel beschädigt worden sein. In Frankfurt wurden zahlreiche Verbindungen abgesagt, weil das Boarding und der Check-In nicht mehr funktionierten. Betroffen war auch der Flughafen in München - allerdings konnten dort die meisten Maschinen planmäßig starten. Fluggäste werden allerdings gebeten, sich möglichst früh vor dem Abflug am Check-in-Schalter einzufinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2023 13:15 Uhr